Локомотив (Пд) 0:0 Берое

Локомотив Пловдив и Берое играят при резултат 0:0 в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е ръководен от Георги Гинчев и се очертава като важен за амбициите на двата отбора в първенството. Пловдивчани ще търсят победа, за да затвърдят позициите си в горната част на таблицата, докато гостите от Стара Загора се нуждаят от точки, за да се отдалечат от опасната зона.

Локомотив Пловдив заема четвъртата позиция в класирането с 24 точки. От своя страна, Берое се намира на 12-о място с едва 14 точки от 13 срещи. Старозагорци са в опасна близост до зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят позицията си. Разликата от 10 точки между двата отбора показва ясно различните цели, които преследват в настоящия сезон.

Мачът започна с отлична възможност за гол за домакините. Лами беше изведен зад гърба на защитата, но ударът по земя беше париран от вратаря на Берое. В 9-ата минута домакините създадоха нова добра ситуация. Този път на мястото на Лами беше Хуан Переа, чийто удар премина на сантиметри от дясната греда.

Атаките заваляха към двете врати. Берое пропиля златен шанс за гол чрез Салидо. Йесид Валбуена показа добра скорост и подаде по земя към наказателното моле. Салидо излезе директно срещу вратаря на Локомотив и стреля, но Милосавлиевич парира удара с крак. В 16-ата минута Ефе Али опита късмета си с изстрел от над 30 метра. Шутът беше коварен заради мокрия терен, но Артур Мота се намеси.

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 39. Парвиз Умарбаев, 2. Адриан Кова, 9. Хуан Переа, 22. Ивайло Иванов, 99. Жулиен Лами, 7. Севи Идриз, 12. Ефе Али, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риан, 21. Енцо Еспиноса;

БЕРОЕ: 1. Артур Мота, 3. Хуан Саломони, 4. Факундо Костантини, 9. Йесид Валбуена, 10. Даниел Бодега, 11. Исмаел Хименес, 15. Факундо Аларкон, 18. Стелян Русенов, 21. Алберто Салидо, 25. Жоао Мигел, 27. Аугусто Дабо;