Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

  • 13 дек 2025 | 11:52
  • 281
  • 0
На 5 януари следващата година, Секирово (Раковски) дава начало на зимната си подготовка за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. В хода му, ще се играят и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

17 януари: Славия II (София) – Секирово (Раковски)

20 януари: Секирово (Раковски) – Садово (Садово)

24 януари: Секирово (Раковски) – Ботев U18 (Пловдив)

31 януари: Хебър U18 (Пазарджик) – Секирово (Раковски)

7 февруари: Секирово (Раковски) - Верея (Стара Загора)

