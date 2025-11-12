Турци проявяват интерес към защитник на Локо (Пловдив)

Отбори от Турция проявяват интерес към десния бек на Локомотив Пловдив Адриан Кова. Скаути на различни клубове са гледали изявите му в последните няколко мача и се очаква през следващия месец на "Лаута" да получат и оферта от тимове от югоизточната ни съседка, съобщава местната преса.

Кова през миналия сезон бе играч на Крумовград. Преди този 24-годишният краен бранител пристигна в състава на "черно-белите" и се наложи като титуляр. Той е национал на Венецуела, но притежава и испански паспорт.

Локомотив се представя много добре от началото на сезона и заема трето място във временното класиране, като изостава на 8 точки от лидера Левски. Вчера от "Лаута" се похвалиха и с няколко национали.

"Националите на Локомотив ще играят на 3 континента в следващите дни!

Адриан Кова и Венецуела ще мерят сили с Австралия и Канада в САЩ (Хюстън и Форт Лодърдейл).

Парвиз Умарбаев ще играе с Таджикистан срещу Тимор-Лесте в Дарвин, Австралия.

Тодор Павлов и България U21 гостуват на Шотландия U21 в град Мадъруел.

Севи Идриз, който е част от България U19, ще играе в Гьор и Татабаня срещу домакините от Унгария, Франция и Фарьорски острови."