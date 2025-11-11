Популярни
ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

  11 ное 2025 | 12:25
Националите на Локомотив Пловдив ще играят на 3 континента в следващите дни, похвалиха се от "Лаута". Адриан Кова и Венецуела ще мерят сили с Австралия и Канада в САЩ (Хюстън и Форт Лодърдейл).

Парвиз Умарбаев ще играе с Таджикистан срещу Тимор-Лесте в Дарвин, Австралия. Тодор Павлов и България U21 гостуват на Шотландия U21 в град Мъдъруел.

Севи Идриз, който е част от България U19, ще играе в Гьор и Татабаня срещу домакините от Унгария, Франция и Фарьорски острови, уточниха от "черно-белия" клуб.

