Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Уточниха подготовката на ФК Димитровград

Уточниха подготовката на ФК Димитровград

  • 13 дек 2025 | 12:20
  • 354
  • 0

Едноименният тим на Димитровград се събира на 5 януари следващата година. Тогава започва зимната подготовка на отбора. До началото на пролетния дял на Югоизточната Трета лига, селекцията на Тодор Манев ще тренира в местни условия. Пет приятелски срещи ще изиграе отбора до възобновяването на първенството. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. 

Програмата за мачовете:

10 януари: ФК Димитровград - Арда (Кърджали) юноши старша възраст

17 януари: ФК Димитровград - ОФК Хасково

24 януари: ФК Димитровград - Гигант (Съединение)

31 януари: ФК Димитровград - Созопол

7 февруари: ФК Димитровград - ФК Хасково

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 8375
  • 37
Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

  • 13 дек 2025 | 07:32
  • 5380
  • 7
Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

  • 13 дек 2025 | 07:17
  • 4530
  • 4
И президентът на БФС се включи в кампанията за Любослав Пенев

И президентът на БФС се включи в кампанията за Любослав Пенев

  • 13 дек 2025 | 01:08
  • 4093
  • 13
Шиняшики за шедьовъра си: Случва се да вкараш такива попадения

Шиняшики за шедьовъра си: Случва се да вкараш такива попадения

  • 12 дек 2025 | 20:34
  • 2240
  • 1
Гидженов при Кабаков в съдийската ранглиста на ФИФА

Гидженов при Кабаков в съдийската ранглиста на ФИФА

  • 12 дек 2025 | 20:25
  • 1993
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия 1:1 ЦСКА 1948, спасяване на Нтумба

Славия 1:1 ЦСКА 1948, спасяване на Нтумба

  • 13 дек 2025 | 13:10
  • 6941
  • 29
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 84713
  • 409
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 8375
  • 37
Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

  • 13 дек 2025 | 07:17
  • 4530
  • 4
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 3719
  • 4
Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

  • 13 дек 2025 | 07:08
  • 8617
  • 11