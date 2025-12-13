Уточниха подготовката на ФК Димитровград

Едноименният тим на Димитровград се събира на 5 януари следващата година. Тогава започва зимната подготовка на отбора. До началото на пролетния дял на Югоизточната Трета лига, селекцията на Тодор Манев ще тренира в местни условия. Пет приятелски срещи ще изиграе отбора до възобновяването на първенството. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за мачовете:

10 януари: ФК Димитровград - Арда (Кърджали) юноши старша възраст

17 януари: ФК Димитровград - ОФК Хасково

24 януари: ФК Димитровград - Гигант (Съединение)

31 януари: ФК Димитровград - Созопол

7 февруари: ФК Димитровград - ФК Хасково