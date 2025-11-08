Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Героят на "смърфовете": Искаме да сме на върха в класирането

Героят на "смърфовете": Искаме да сме на върха в класирането

  • 8 ное 2025 | 20:02
  • 440
  • 0

Десният бек на Локомотив (Пловдив) Адриан Кова изрази задоволство след победата с 1:0 срещу Берое. Трите точки дойдоха след точен удар на южноамериканеца в 35-ата минута.

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

"Страхотно е! Надявам се да вкарвам още голове и да помагам на Локомотив. Да съм национал на Венецуела е една от мечтите ми - да представям родината ми. Берое е силен отбор, имат много испански и аржентински играчи, винаги искат да натискат напред, знаехме, че това ще е труден мач. Беше важно да победим. Искаме да продължаваме напред, с това ниво, да бъдем на върха в класирането. Искаме да благодарим на феновете, беше странно днес без тях. Надявам се да ги зарадваме", каза футболистът на "смърфовете".

