Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

Първенецът на България в efbet Супер Волей Левски София приема днес в среща-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига хърватския шампиона МОК Мурса (Осиек) от 20:00 часа в зала “Левски София”.

“Сините” спечелиха преди седмица гостуването си в Осиек с 3:2 гейма.

Николай Желязков: Чака ни тежък мач срещу Осиек

Днес възпитаниците на Николай Желязков се нуждаят от нова победа, за да се класират за третия решаваш кръг на квалификациите в ШЛ.

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

Наставникът на шампионите на България ще може да разчита на всичките си основни състезатели за двубоя, въпреки че Гордан Люцканов, който бе избран за MVP на efbet Суперкупа, все още не е напълно възстановен.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по Max Sport 2.