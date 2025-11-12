Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

  • 12 ное 2025 | 11:30
  • 647
  • 0

Първенецът на България в efbet Супер Волей Левски София приема днес в среща-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига хърватския шампиона МОК Мурса (Осиек) от 20:00 часа в зала “Левски София”.

“Сините” спечелиха преди седмица гостуването си в Осиек с 3:2 гейма.

Николай Желязков: Чака ни тежък мач срещу Осиек
Николай Желязков: Чака ни тежък мач срещу Осиек

Днес възпитаниците на Николай Желязков се нуждаят от нова победа, за да се класират за третия решаваш кръг на квалификациите в ШЛ.

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига
Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

Наставникът на шампионите на България ще може да разчита на всичките си основни състезатели за двубоя, въпреки че Гордан Люцканов, който бе избран за MVP на efbet Суперкупа, все още не е напълно възстановен.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по Max Sport 2.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Венислав Антов заби 25 точки, Туркоа изпусна драматично Суперкупата на Франция

Венислав Антов заби 25 точки, Туркоа изпусна драматично Суперкупата на Франция

  • 12 ное 2025 | 07:35
  • 993
  • 1
Берое със страхотен обрат при дебюта си в "Чалъндж къп"

Берое със страхотен обрат при дебюта си в "Чалъндж къп"

  • 11 ное 2025 | 20:17
  • 2784
  • 4
Берое срещу Слован в исторически мач в "Чалъндж къп"

Берое срещу Слован в исторически мач в "Чалъндж къп"

  • 11 ное 2025 | 18:14
  • 868
  • 0
Българската общност в Женева ще дере гърла за Нефтохимик срещу Шеноа

Българската общност в Женева ще дере гърла за Нефтохимик срещу Шеноа

  • 11 ное 2025 | 17:53
  • 964
  • 2
Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

  • 11 ное 2025 | 17:38
  • 764
  • 2
Продадоха над 16 хиляди билета за ЕвроВолей 2026

Продадоха над 16 хиляди билета за ЕвроВолей 2026

  • 11 ное 2025 | 16:33
  • 7444
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 5061
  • 9
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 5797
  • 3
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 1626
  • 0
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 3434
  • 1
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 12856
  • 0