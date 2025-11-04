Шампионска лига: Мурса 1:1 Левски! Следете мача ТУК!

Победителят в efbet Супер Волей и победител в efbet Суперкупа Левски София стартира участието си в Шампионската лига днес.

“Сините” играят с хърватския МОК Мурса (Осиек) при резултат 1:1 (22:25, 25:23) в мач от 2-ия кръг на квалификациите на ШЛ.

Двубоят се излъчва по Max Sport 2.

Левски стартира участието си в Шампионската лига

Първи съдия на двубоя ще е италианката Илария Вани, а втори ще е Гюла Тилман от Унгария.

Николай Желязков заложи в стартовия състав на Гордан Люцканов, който пропусна последните два мача на "сините" в efbet Супер Волей.

Атака на Юлиан Вайзиг и Левски поведе в срещата с 1:0. Лео Андрич атакува мощно по правата и Мурса поведе с 4:3. Блокада за хърватите и Мурса дръпна с 5:3. Домакините дръпнаха с 10:6. Пайп на Тодор Скримов - 9:11. Нов пайп на Тодор Скримов и 11:13. Гордан Люцканов атакува по диагонала от зона 4 за 13:15. Лео Андрич атакува мощно за 14:18. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Блокада на Тодор Скримов - 16:18. Блокада на Светослав Гоцев и равенство при 18:18. Нова блокада на Светослав Гоцев и 20:20. Лазар Бучков атакува в блокадата за 22:23. Иван Дирлич изведе Мурса до успех в първата част с 25:22.

Атака на Лео Андрич и Мурса поведе с 5:2 в началото на втората част. Юлиан Вайзиг намали до 10:11. Троен блок спря атака на Лео Андрич и равенство при 12:12. Ас на Юлиан Вайзиг и 13:12 за Левски. Нова атака на Юлиан Вайзиг и 14:13 за "сините". Ас на Тодор Скримов и 18:17 за Левски. Синиша Гавринчич взе прекъсване за Мурса. Двоен блок на Светослав Гоцев и Юлиан Вайзиг и 19:17 за шампионите ни. Юлиан Вайзиг атакува мощно за 20:17. Пайп на Тодор Скримов и 21:18. "Сините" стигнаха до геймбол при 24:22. Грешен начален удар на Мурса донесе успеха на Левски във втората част с 25:23.

Домакините от Мурса поведоха с 8:5. Контраатака на Мартин Тотков и 6:8. Тодор Скримов атакува мощно за 9:10. Нова отлична атака на Тодор Скримов и равенство при 10:10. Лео Андрич атакува в аут и Левски поведе с 11:10. Ас на Лео Андрич и Мурса поведе с 12:11. Ас на Тодор Скримов и 13:12 за "сините". Блокада на Светослав Гоцев и 14:12 за шампионите на България. Юлиан Вазиг атакува мощно по правата от зона 2 за 16:14. Мощна атака на Гордан Люцканов по диагонала от зона 4 - 17:15. Мощна атака на Юлиан Вайзиг по правата от зона 4 и 18:16. Лео Андрич атакува от втора линия и Мурса изравни резултата при 19:19. Николай Желязков взе прекъсване за Левски.

МОК МУРСА, ОСИЕК (ХЪРВАТИЯ) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 1:1 (25:22, 23:25, 14:16)

МУРСА: Бернард Бакони, Лео Андрич, Карло Яковац, Иван Дирлич, Габриел Суньо, Стефан Янкович - Тино Вудакович-либеро

Старши треньор: СИНИША ГАВРИНЧИЧ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Йордан Люцканов, Тодор Скримов, Светослав Гоцев, Лазар Бучков - Дамян Колев-либеро (Мартин Тотков, Димитър Добрев)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.