  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Николай Желязков: Чака ни тежък мач срещу Осиек

Николай Желязков: Чака ни тежък мач срещу Осиек

  • 9 ное 2025 | 11:46
  • 352
  • 0

Шампионът на България Левски София записа втори успех в efbet Супер Волей, след като надигра като гост Дея спорт (Бургас) с 3:0 гейма в мач от трети кръг, изигран в морския град.

Старши треньорът на "сините" Николай Желязков заяви след мача, че в Бургас се играе трудно, както и, че предстоящият мач срещу хърватския МОК Мурса (Осиек) ще е тежък.

Шоу на Юлиан Вайзиг донесе категорична победа на Левски над Дея в Бургас
Шоу на Юлиан Вайзиг донесе категорична победа на Левски над Дея в Бургас

"Искам първо да изкажа съболезнования на капитана ни Слави Гоцев, тази победа е за него. Браво на момчетата, че успяха в една трудна обстановка срещу един много класен отбор да спечелим с 3:0. Що се отнася до срещата, смятам, че в Бургас се играе трудно. Влязохме с необходимата сериозност в мача, за да успеем да победим."

"Посрещахме много добре, успяхме да дадем възможност на Стоил да разпределя играта. В нападение имахме доста добри проценти, има какво още да се желае в центъра, но предстои нещата да се подобрят. Въпрос на време е", добави треньорът.

"На нас целият месец ни е много тежък като цяло. Следващата среща ни е срещу Осийек, мисля как да се възстановим по най-добрия начин за сряда. Това е приоритет номер едно, чака ни тежък мач. Серията не е приключила, не сме фаворити, имаме нужда от нашата публика, от всеки член на отбора. Трябва да дадем най-доброто от себе си", каза още специалистът.

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига
Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

"Гордан Люцканов не е напълно готов, няма какво да се лъжем. Момчето иска да играе, дава всичко от себе си. Адмирации за това", завърши Желязков.

