Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

Настоящи и бивши футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива в подкрепа на деца със специални образователни потребности. На едно от помощните игрища на стадион „Бончук“ под непрестанен дъжд те играха демонстративен мач срещу отбора на „ПИЛАТЕСките“, съставен изцяло от жени. Край терена бе поставена специална кутия за дарения в подкрепа на кампанията, като в нея бяха събрани 7200 лв.

Демонстративната футболна среща бе инициирана от актрисата Виктория Янева и бе под надслов: „Най-важните мачове не са за точки, а за хора! Когато играеш за добро – винаги печелиш“.



От Марек в тима на „ТИТАНИТЕ на Югозапада“ се включиха Константин Костадинов, Христо Каймакански и Илия Димитров, както и доскорошните футболисти на дупничани Александър Близнаков (Пирин), Николай Ганчев (Хебър), Веселин Любомиров и Александър Башлиев (Вихрен). За ПИЛАТЕСките играха Виктория Янева, Десислава Янева, Светлана Николова, Ренета Шаламанова, Катя Станкева, Милена Стоянова и Емилия Йотова. В ролята на наставник и на двата отбора влезе бившият вратар и треньор на вратарите на Марек Даниел Белчев. Съдия на двубоя беше Йонко Гергов, като „медицинско лице“ се изяви Леонид Хаздай. За фотографското отразяване на събитието се погрижиха Александър Миленков и Николай Граховски.

Ето какво информираха от Сдружение „близо ДО ТЕБ“:



Приятели, даваме старт на нова, мащабна кампания, съвместно с фондация “За утре” – Благоевград. Нарекохме я “Бъдеще с усмивка”, защото искаме усмивките на децата с аутизъм и на техните родители да се върнат на лицата им. Наричат ги шарени, специални, спектърни или деца с остър ум, но това всъщност са нашите деца, децата на Дупница. Всички имаме дълг към тях, защото образователната система все още не е адаптирана към тревожната тенденция за нарастващия им брой. Необходими са повече и съвременно обучени специалисти, които да работят с тях в училище, за да учат нормално и да станат пълноценни, самостоятелни хора. Молбата ни е да инвестирате средства и грижа в тяхното бъдеще! Необходимата сума е 60 000 лева, с която ще платим обучението на няколко преподаватели по АБА терапия, при която се използва приложно-поведенчески анализ на всяко дете. Тя се прилага успешно в Център за деца със специални образователни потребности в Благоевград, намиращ се в едно от местните училища, а отскоро се реализира и в Разлог. Инициативата за тази кампания е на майки от Дупница, чиито деца посещават Центъра в Благоевград и се радват на удивителни резултати. Тяхното желание е развитието на децата да продължи и в училище, което сега е трудно и ограничено. Нека заедно да помогнем на над 200 семейства в Дупница, чиито деца са диагностицирани с аутизъм, да са спокойни за бъдещето им! Разчитаме на подкрепата на местния бизнес, на училищата, които винаги са били наши съмишленици, на всички хора, за които емпатията не е просто дума. Знаем, че Дупница винаги се обединява около смислени каузи. И повярвайте, тази наистина си струва. Сигурни сме, че ако отново се обединим, ще успеем!

За дарения:

IBAN: BG13FINV91501017658126

SWIFT: FINVBGSF

основание за превод “Бъдеще с усмивка”

титуляр: Сдружение “близо ДО ТЕБ”