Калпаков: Бягаме от красивата игра, търсим резултати

Марек спечели второ поредно югозападно дерби, спечелвайки с 3:1 срещу Пирин (Благоевград), а коментар за двубоя направи старши треньорът Танчо Калпаков. "Благодарности на момчетата, изиграха мача с висок дух, воля и себераздаване. Надявам се и в останалите мачове поведението да ни е същото. Може би трябваше да ни вкарат гол, за да се събудим. Необяснимо за мен беше началото. Това не може да е поведение на отбор, който иска да доминира. Излязохме страхливи. Най-вероятно напрежението от липсата на точки си оказва влияние, но радостното е, че след гола, отборът започна да играе, както искаме. Трябва да сме с чисти глави, да не залитаме на емоция. Важна ни беше победата и може би на моменти ни водеше емоцията, забравихме за тактическата дисциплина", заяви Калпаков.

"През второто полувреме успяхме да вкараме и публиката в двубоя. Много ни е важна тази подкрепа, както беше последните минути срещу Беласица. Тази подкрепа играчите я усещат. Зарядът, който дава публиката, го пренесохме и на терена. Дано вървим ръка за ръка с публиката. Призоваваме феновете от мач на мач да стават повече, но това си зависи и от нас. Ако поведението ни е такова, каквото беше след първия наш гол, вярвам, че хората ще идват. Но ако поведението ни е като преди гола, само ще отблъскваме хората. Трябва да си дадем сметка, че дори и да не играем добре, трябва да сме с високо вдигнати глави", допълни треньорът.

Дупница ликува след обрат над Пирин

"На този етап бягаме от красивата игра, търсим резултати. Трябва отборът да се успокои и да покаже потенциала си. Не ни интересува дали е станало дерби, ние сме доволни от мача. Добрите отбори са постоянните отбори. Дано продължим възходящата линия", пожела си Танчо Калпаков.