Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Калпаков: Бягаме от красивата игра, търсим резултати

Калпаков: Бягаме от красивата игра, търсим резултати

  • 4 ное 2025 | 10:36
  • 230
  • 0

Марек спечели второ поредно югозападно дерби, спечелвайки с 3:1 срещу Пирин (Благоевград), а коментар за двубоя направи старши треньорът Танчо Калпаков. "Благодарности на момчетата, изиграха мача с висок дух, воля и себераздаване. Надявам се и в останалите мачове поведението да ни е същото. Може би трябваше да ни вкарат гол, за да се събудим. Необяснимо за мен беше началото. Това не може да е поведение на отбор, който иска да доминира. Излязохме страхливи. Най-вероятно напрежението от липсата на точки си оказва влияние, но радостното е, че след гола, отборът започна да играе, както искаме. Трябва да сме с чисти глави, да не залитаме на емоция. Важна ни беше победата и може би на моменти ни водеше емоцията, забравихме за тактическата дисциплина", заяви Калпаков.

"През второто полувреме успяхме да вкараме и публиката в двубоя. Много ни е важна тази подкрепа, както беше последните минути срещу Беласица. Тази подкрепа играчите я усещат. Зарядът, който дава публиката, го пренесохме и на терена. Дано вървим ръка за ръка с публиката. Призоваваме феновете от мач на мач да стават повече, но това си зависи и от нас. Ако поведението ни е такова, каквото беше след първия наш гол, вярвам, че хората ще идват. Но ако поведението ни е като преди гола, само ще отблъскваме хората. Трябва да си дадем сметка, че дори и да не играем добре, трябва да сме с високо вдигнати глави", допълни треньорът.

Дупница ликува след обрат над Пирин
Дупница ликува след обрат над Пирин

"На този етап бягаме от красивата игра, търсим резултати. Трябва отборът да се успокои и да покаже потенциала си. Не ни интересува дали е станало дерби, ние сме доволни от мача. Добрите отбори са постоянните отбори. Дано продължим възходящата линия", пожела си Танчо Калпаков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 6366
  • 18
Виза бави Славко Матич за Септември

Виза бави Славко Матич за Септември

  • 4 ное 2025 | 09:25
  • 619
  • 0
Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове

Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове

  • 4 ное 2025 | 09:09
  • 3059
  • 25
14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

  • 4 ное 2025 | 05:14
  • 20658
  • 11
Апоел (БШ) се върна на върха в Израел

Апоел (БШ) се върна на върха в Израел

  • 4 ное 2025 | 03:33
  • 2021
  • 0
Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

  • 4 ное 2025 | 03:00
  • 1136
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 290
  • 0
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 5927
  • 3
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 617
  • 3
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 6366
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 494675
  • 26
14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

  • 4 ное 2025 | 05:14
  • 20658
  • 11