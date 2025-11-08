Популярни
  Черноморец (Бургас)
  2. Черноморец (Бургас)
Черноморец (Бургас) си припомни какво е да победиш

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 624
  • 1
Черноморец (Бургас) победи с 3:0 Марек в двубой от 15-ия кръг на Втора лига. Това е първа победа за “акулите” от шест кръга насам във второто ниво на футбола ни, а освен това те имат и едно поражение за Купата.

И трите попадения днес паднаха през първата част. Калоян Кръстев откри още в 5-ата минута, а 10 по-късно Яя Драме удвои (15’). Димитър Костадинов оформи крайния резултата в 30-ата минута. През второто полувреме бургазлии удържаха своята преднина и така се поздравиха с победата.

С този успех Черноморец събира в актива си 16 точки и вече е 11-ти в класирането. Марек от своя страна е с 14 пункта и заема 12-ото място.

