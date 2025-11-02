Дупница ликува след обрат над Пирин

Отборът на Марек победи с 3:1 Пирин (Благоевград) в мач от 14-ия кръг на Втора лига. Дупничани стигнаха до обрат, след като Божидар Малинов откри резултата за “орлетата” още в десетата минута. В средата на първата част обаче Илия Димитров изравни след разбъркване в малкото наказателно поле на съперника.

Отново юношата на Левски бе точен за домакините в 66-ата минута и така донесе обрата за Марек. В самия край на срещата Юлиан Ненов подпечата успеха с трето попадени във вратата на Пирин.

С успеха си днес Марек записа втора поредба победа и вече е на десето място с актив от 14 точки. Пирин от своя страна остава с три повече и в момента е на седма позиция.