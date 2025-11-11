Берое срещу Слован в исторически мач в "Чалъндж къп"

Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора) излизат срещу словашкия Слован (Братислава) в исторически мач в европейските турнири. Срещата от 1/32-финалите на третия по сила евротурнир "Чалъндж къп" е тази вечер от 18,00 часа в зала "Иван Вазов".

Мирослав Живков: Въпреки кадровите проблеми, ще търсим да постигнем добър резултат срещу Слован

Двубоят ще бъде излъчван пряко на sportbg.bg.

Бероe участва za Балканската купа миналата година, но завърши на втора позиция и не успяха да спечели квота за Европа. Доброто представяне на тима в efbet Супер Волей през миналия сезон и 4-о място за сезона му донесоха билет за евротурнирите. През новия сезон старозагорци отново показват стабилна игра и записаха подобаващо начало с два успеха - срещу Черно море (Варна) и ЦСКА.

Слован пък няма участия в модерната си история в европейските клубни турнири. През сезон 2024/2025 става шампион в местната Екстралига, след като печели серията срещу Комарно с 3-2 победи. В момента Слован заема втората позиция във временното класиране на Екстралигата със 7 точки след 2 победи и 1 загуба. В последния двубой шампионите отстъпиха на Нитра с 2:3 гейма.