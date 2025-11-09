Мирослав Живков: Въпреки кадровите проблеми, ще търсим да постигнем добър резултат срещу Слован

Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора) надиграха ЦСКА с 3:2 гейма в мач от 3-ия кръг на efbet Супер Волей. Така старозагорци записаха втори пореден успех, като с 5 точки заемат пето място във временното класиране.

Само след броени часове за Берое предстои ново изпитание, като приема словашкия Слован (Братислава) в първи мач между двата тима от 1/32-финалите в европейския турнир "Чалъндж къп".

Старши треньорът на тима Мирослав Живков заяви за BGvolleyball.com, че в състава има кадрови проблеми, но отборният дух и игровата дисциплина са в основата на успехите. Ето какво каза още той след победата над ЦСКА и за предстоящото домакинство от евротурнирите:

"Получи се добър мач, с добри волейболни достойнства за началото на първенството, в който и двата отбора търсехме да покажем най-доброто от моментното състояние. Това бе един равностоен двубой, в който можехме да спечелим и двата тима. Изключително съм радостен от факта, че отборът ми държа през целия мач едно много добро ниво на тактическа дисциплина. Със сигурност има доста какво да направим като индивидуални тактически умения, но едно голямо браво на моите състезатели за това, че успяха да проявят отборен дух и надиграха много добрата селекция на ЦСКА."

"Тайбрекът бе равностоен, с добри решения и от двете страни на мрежата. Имахме и спортен шанс. Но в крайна сметка това, което зависеше от нас го направихме и се поздравихме с крайната победа. Един голям плюс е, че всички приятели на волейбола в Стара Загора успяха да видят стойностен мач, с добри волейболни умения. Един двубой, който се превърна в истинско дерби и смятам, че със сигурност всеки един от нашите поддръжници всеки един си е тръгнал доволен."

"Това е втора поредна победа. Определено добър старт при положение, че трябваше да решаваме кадрови проблеми. Постарахме да свършим доста работа. В подготвителния период момчетата проявиха старание, но в мача срещу ЦСКА, достойнството на Берое бе отборния дух и колективната игрова дисциплина. Голямо значение за успеха направиха и състезателите, които влязоха отвън. Голямо браво в труден момент за нас. Диагоналът ни Вили Чернокожев не беше в групата за мача по медицински причини. В понеделник ще разберем колко дълго ще отсъства. Централният ни блокировач Бентахар още не в състава поради проблеми с документите по работната виза. Но въпреки това смятам, че вървим в положителна посока."

"Продължаваме на обороти. Предстои ни труден мач със Слован (Братислава) във вторник у дома от турнира за "Чалъндж къп". Съперникът е най-добре селектирания отбор в Словакия с настоящи и бивши национали. Берое участва за първи път в европейските турнири и ще подходим максимално сериозно и отговорно. Въпреки кадровите проблеми, ще се опитаме с отборни действия да направим максималното да постигнем добър резултат. Победата над ЦСКА ни дава положителен отговор за работата която полагат момчетата и естествено служи и за доза самочувствие преди важния мач със Слован."