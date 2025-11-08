Берое излъга ЦСКА след 5 гейма в Стара Загора

Берое 2016 (Стара Загора) постигна победа над гостуващия ЦСКА с 3:2 (22:25, 25:20, 25:22, 20:25, 15:13) в среща от 3-ия кръг на efbet Супер Волей, която се игра пред 500 зрители в зала “Иван Вазов”.

Това бе втора победа за старозагорци от два изиграни мача и първа загуба за столичния тим след две победи на старта.

Пред Берое предстои домакинство на словашкия Слован (Братислава) от Чалъндж къп, а двубоят е насрочен за 11 ноември от 18 ч. в старозагорската зала „Иван Вазов“.

Три дни по-късно играчите на Мирослав Живков гостуват на Дунав (Русе) в двубой от Супер волей. Също на 14 ноември ЦСКА приема пловдивския Локомотив Авиа в двубой от 4 кръг на волейболното първенство.

Гостите успяха да направят серия от четири последователни точки за 7:3 и поддържаха тази преднина до средата на първия гейм, когато Берое се доближи до точка разлика за 16:15. В края на гейма ЦСКА успя да поведе с 24:20 и в крайна сметка спечели първата част с 25:22.

Във втората част ЦСКА поведе с 12:11. Атака на Пламен Шекерджиев и равенство при 12:12. Последваха 3 поредни блокада на Иван Латунов и Берое поведе 15:12. Атака на Мартин Мечкаров и 16:12 за Берое. Александър Попов взе второ прекъсване за ЦСКА. Блокади на Стойко Ненчев и Християн Великов намали резултата до 18:20. Мирослав Живков взе прекъсване за Берое. Блокаут на Мартин Мечкаров и 22:18 за Берое. Християн Великов би сервис в мрежата и Боре спечели втората част с 25:20.

Рангел Витеков атакува втората топка и Берое поведе с 5:2 в трета част. Домакините поведено с 10:6. ЦСКА намали до 11:12. Момчетата на Миро Живков поведоха със 17:14. Грешка ва така на Николай Пенчев и Берое поведе с 19:15. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Стойко Ненчев атакува в центъра за 17:21. Мрежа на Тодор Костов и 22:18 за старозагорци. Добър сервис на Никола Великов и 20:22. Миро Живков взе прекъсване за Берое. Домакините стигнаха до геймбол при 24:21. Грешка на Тодор Костов от начален удар и Берое спечели третата част с 25:22.

Александър Попов продължи да залага на младият разпределител Николов Великов. Джеси Деланси атакува в аут и ЦСКА поведе с 5:2 и 9:6 в началото на четвъртата част. “Червените” дръпнаха с 4 точки при 17:13. Блокада на Николай Пенчев и 18:13. Либерото на Берое Петър Каракашев записа куриозна точка - 14:19. ЦСКА поведе с 20:14, а Миро Живков взе прекъсване за Берое. Стойко Ненчев атакува в центъра за 22:17. Тодор Костов атакува в центъра и ЦСКА спечели четвъртата част с 25:20.

Мартин Мечкаров атакува успешно и Берое поведе с 3:1 в началото на тайбрека. Блокаут на Мохамад Реза Беик - 2:3. Още една мощна атака на Мартин Мечкаров по диагонала от зона 4 - 4:2. Тодор Костов изравни резултата на 4:4. Хеймиш Хейзълдън атакува мощно за 5:5. Блокада на Иван Латунов и старозагорци поведоха със 7:5. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. “Червените” изравниха при 7:7. Миро Живков взе прекъсване за Берое. Блокада на Иван Латунов спря атака на Николай Пенчев и 9:7. Александър Попов взе прекъсване за “червените”. Контраатака на Иван Латунов - 10:8. Бившият национал Теодор Тодоров се появи в игра за ЦСКА. Блокаут на Николай Пенчев - 9:11. Блокада на Теодор Тодоров и 10:11. Мартин Мечкаров атакува по блокадата за 12:10. нова атака на Мартин Мечкаров и 13:11. Мохамад Реза Беик атакува по диагонала за 12:13. Атака на Пламен Шекерджиев по диагонала от зона 4 изведе старозагорци до мачбол при 14:12. Мохамад Реза Беик атакува мощно за 13:14. Николай Пенчев атакува в аут и Берое спечели тайбрека с 15:13 и мача с 3:2 гейма.

За MVP в мача бе избран Мартин Мечкаров.

Най-резултатен за Берое стана Пламен Шекерджиев с 15 точки (3 аса, 38% ефективност в атака, 29% перфектно и 48% позитивно посрещане - +4).

Иван Латунов се отличи с 13 точки (6 блока, 54% ефективност в атака - +13).

Спас Байрев добави 12 точки (1 блок, 41% ефективност в атака - +4).

Джеси Деланси записа 11 точки (43% ефективност в атака, 41% перфектно и 53% позитивно посрещане - +2).

Мартин Мечкаров, който влезе като резерва, се отличи с 9 точки (53% ефективност в атака, 14% перфектно и 29% позитивно посрещане - +7).

Иранецът Мохамад Реза Беик бе най-резултатен в мача с 20 точки (2 блока, 43% ефективност в атака, 54% перфектно и 83% позитивно посрещане - +8).

Австралийският диагонал Хеймиш Хейзълдън добави още 17 точки (1 блок, 53% ефективност в атака - +8) за ЦСКА.

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ЦСКА 3:2 (22:25, 25:20, 25:22, 20:25, 15:13)

БЕРОЕ: Николай Манчев, Спас Байрев 12, Джеси Деланси 11, Пламен Шекерджиев 15, Бранислав Ханушек 8, Иван Латунов 13 - Петър Каракашев-либеро (Рангел Витков 2, Мартин Мечкаров 9, Георги Тонев)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ЦСКА: Висенте Монфорд Миная 3, Хеймиш Хейзълдън 17, Николай Пенчев 7, Мохамад Реза Беик 20, Тодор Костов 14, Стойко Ненчев 12 - Мартин Божилов-либеро (Александър Манушев 3, Християн Великов 2, Никола Великов 1, Теодор Тодоров 1)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.