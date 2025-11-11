Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

  • 11 ное 2025 | 14:14
  • 1551
  • 12
Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

Кристиано Роналдо ще навърши 41 години, ако Португалия се класира за Световното първенство през 2026 г., и затова признава, че това ще бъде шестото и последно Световно първенство, в което ще участва.

Участвайки чрез видеовръзка в конференцията TOURISE, среща на върха в Рияд за световния туризъм, играчът на Ал-Насър беше попитан дали Световното първенство през 2026 г. ще бъде последното в кариерата му.

„Разбира се, че да. Вече ще съм на 41 години", отговори Роналдо. "Във футбола се опитвам да се наслаждавам на момента. На 40 години съм, така че се опитвам да се наслаждавам на всеки момент. Искам да продължа, защото се чувствам добре, тялото ми е в добра форма и представянето ми на терена говори само за себе си. В националния отбор вкарвам голове, помагам на отбора и искам да печеля трофеи.“

Въпреки това, играчът, който наближава хилядния гол в кариерата си (вече има 953) и има договор с Ал-Насър до 2027 г., иска да продължи да се бори за своята житейска цел.

„Моята цел във футбола е същата като в личния ми живот: искам да правя хората щастливи – себе си, феновете си, семейството си, но също така и света, защото, както знаете, имам фенове по целия свят“, каза той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Меси: Не си тръгнах от Барселона така, както си мечтаех

Меси: Не си тръгнах от Барселона така, както си мечтаех

  • 11 ное 2025 | 15:25
  • 220
  • 1
Упамекано: Чувствам се добре в Байерн, имам страхотни треньор и съотборници

Упамекано: Чувствам се добре в Байерн, имам страхотни треньор и съотборници

  • 11 ное 2025 | 15:14
  • 232
  • 1
Няколко клуба искат да върнат Тони в Премиър лийг

Няколко клуба искат да върнат Тони в Премиър лийг

  • 11 ное 2025 | 15:03
  • 543
  • 0
От Галатасарай с изявление след извадения техен футболист от националния отбор и скандала със залаганията

От Галатасарай с изявление след извадения техен футболист от националния отбор и скандала със залаганията

  • 11 ное 2025 | 14:21
  • 559
  • 0
Нико Шлотербек пропусна още една тренировка на Германия, Нагелсман повика дебютант

Нико Шлотербек пропусна още една тренировка на Германия, Нагелсман повика дебютант

  • 11 ное 2025 | 14:03
  • 431
  • 0
Де ла Фуенте за казуса с Ямал: Никога не ми се е случвало такова нещо, не е нормално

Де ла Фуенте за казуса с Ямал: Никога не ми се е случвало такова нещо, не е нормално

  • 11 ное 2025 | 13:45
  • 3332
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 15637
  • 19
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11714
  • 20
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 14749
  • 43
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 14537
  • 33
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 21001
  • 11
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 6428
  • 0