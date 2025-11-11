Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

Кристиано Роналдо ще навърши 41 години, ако Португалия се класира за Световното първенство през 2026 г., и затова признава, че това ще бъде шестото и последно Световно първенство, в което ще участва.

Участвайки чрез видеовръзка в конференцията TOURISE, среща на върха в Рияд за световния туризъм, играчът на Ал-Насър беше попитан дали Световното първенство през 2026 г. ще бъде последното в кариерата му.

„Разбира се, че да. Вече ще съм на 41 години", отговори Роналдо. "Във футбола се опитвам да се наслаждавам на момента. На 40 години съм, така че се опитвам да се наслаждавам на всеки момент. Искам да продължа, защото се чувствам добре, тялото ми е в добра форма и представянето ми на терена говори само за себе си. В националния отбор вкарвам голове, помагам на отбора и искам да печеля трофеи.“

Въпреки това, играчът, който наближава хилядния гол в кариерата си (вече има 953) и има договор с Ал-Насър до 2027 г., иска да продължи да се бори за своята житейска цел.

„Моята цел във футбола е същата като в личния ми живот: искам да правя хората щастливи – себе си, феновете си, семейството си, но също така и света, защото, както знаете, имам фенове по целия свят“, каза той.