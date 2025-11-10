Популярни
ЦСКА се похвали с 11 национали

  • 10 ное 2025 | 12:21
  • 699
  • 1

11 футболисти от първия и втория отбор на ЦСКА бяха повикани в различни национални гарнитури за ноемврийския международен прозорец на ФИФА.

Петко Панайотов и Теодор Иванов са част от младежкия национален отбор на България, на който му предстои важно гостуване на Шотландия на 18 ноември от европейските квалификации.

Тодор Янчев обяви състава на България (U21) за битката с Шотландия
Тодор Янчев обяви състава на България (U21) за битката с Шотландия

Васил Каймаканов, Абдула Кичуков, Юлиан Гилов и Алекс Тунчев попаднаха сред избраниците на треньорския щаб на България U19 за мачовете от квалификационната група за европейско първенство срещу Унгария, Франция и Фарьорските острови в периода 12-18 ноември.

Атанас Рибарски обяви групата на България U19 за европейските квалификации
Атанас Рибарски обяви групата на България U19 за европейските квалификации

Йоанис Питас отново е в списъка на Кипър, на чийто тим му предстои домакинство на Австрия от световните квалификации на 15 ноември и приятелски двубой срещу Естония в Лимасол на 18 ноември.

Лумбард Делова ще защитава цветовете на Косово срещу Словения като гост на 15 ноември и срещу Швейцария като домакин на 18 ноември от пресявките за мондиала, а Фьодор Лапоухов ще пази вратата на Беларус в двубоите срещу Дания като гост (15 ноември) и срещу Гърция като домакин (18 ноември).

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Кевин Додай получи повиквателна за младежкия национален отбор на Албания за контролите срещу Молдова на 13 ноември като гост и срещу Украйна на 17 ноември като домакин.

Сейни Санянг пък ще играе за родната си Гамбия на 18 ноември в контролен мач срещу Кувейт в Кайро.

