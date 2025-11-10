Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА обяви програмата си за тази седмица

ЦСКА обяви програмата си за тази седмица

  • 10 ное 2025 | 15:53
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Представителният отбор на ЦСКА ще поднови тренировъчен процес утре (11 ноември), след като футболистите получиха двудневна почивка след победата над Левски (1:0) в последния шампионатен двубой.

До петък (14 ноември) тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда, когато съставът ще тренира двуразово на клубната база в Панчарево. "Червените" ще се готвят без 7 футболисти, заети с различни национални гарнитури - Петко Панайотов, Теодор Иванов, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Фьодор Лапоухов, Сейни Санянг и Кевин Додай.

Останалите, попаднали в групата за Вечното дерби, са в добро физическо състояние и ще продължат пълноценно с подготовката си.

Заради международния прозорец на ФИФА през идния уикенд ЦСКА няма официален двубой, а следващата среща на "армейците" е на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. като домакини на Ботев (Пловдив).

