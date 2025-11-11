Популярни
Контузията на Шешко не е толкова сериозна, но все ще създаде главоболия на Аморим

  • 11 ное 2025 | 10:50
  • 325
  • 0

Все още няма яснота относно това колко сериозна е контузията на нападателя на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко, но източници от клуба са заявили пред местните медии, че очакванията са тя да не е твърде сериозна, каквито притеснения имаше в началото. Словенецът все още трябва да премине някои допълнителни изследвания, които да покажат какво точно е състоянието на играча, но все пак предвижданията са, че ще отсъства минимум няколко седмици от терените. Острието се появи като резерва при равенството 2:2 с Тотнъм в събота, но при едно съприкосновение с Мики ван де Веен се строполи на земята и се хвана за коляното, а впоследствие след консултация с лекарския щаб напусна терена и остави своите съотборници да доиграят двубоя с човек по-малко. Той няма да се присъедини и към лагера на националния отбор на своята страна за предстоящите тежки сблъсъци с Косово и Швеция. Очаква се до края на тази седмица да има повече яснота относно продължителността на отсъствието и лечението на футболиста, но почти сигурно няма да се стига до хирургическа интервенция.

За Манчестър Юнайтед това е голям удар, тъй като на “Олд Трафорд” платиха 76.5 милиона евро за футболиста в началото на август. Той започна противоречиво кариерата си при “червените дяволи” и до момента има едва два гола и една асистенция в 11 двубоя, но англичаните разчитат, че той тепърва трябва да свикне с живота в Англия и условията в Премиър лийг, за да разкрие пълния си потенциал. По-продължителното му отсъствие може да се превърне в сериозен проблем пред Рубен Аморим, който ще загуби Брайън Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи през втората половина на декември и голяма част от януари, когато ще се проведе Купата на африканските нации. На “Олд Трафорд” не разполагат и с клауза за привикването обратно на Расмус Хойлунд, който е под наем в Наполи. Самият футболист се чувства добре при италианците и няма особено желание да се завръща в Манчестър Юнайтед по средата на сезона. Очаква се да бъде проведен разговор и с Джошуа Зиркзее и неговите представители. Нидерландецът почти не получава шансове от началото на сезона, но това почти сигурно ще се промени при по-продължително отсъствие на Шешко.

Снимки: Gettyimages

