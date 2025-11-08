Тотнъм 0:0 Манчестър Юнайтед

Тотнъм и Манчестър Юнайтед играят при 0:0 в мач от 11-ия кръг на Премиър лийг. Двата тима се изправят един срещу друг за пръв път от финала в Лига Европа, който бе спечелен от лондончани с 1:0. И двата тима направиха сериозни промени в отборите си през лятото и ще имат доста по-различен вид от последната им среща. “Шпорите” започнаха отлично кампанията и доскоро бяха в челото на класирането, но колебливи изяви в последните седмици ги свалиха от шестата позиция. Обратна е тенденцията при “червените дяволи”, които започнаха слабо сезона, но в последните седмици демонстрираха видимо подобрение и не са губили в четири поредни двубоя.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим прави три промени в своя тим спрямо тези, които започнаха при равенството с Нотингам Форест. Бенямин Шешко сяда на пейката, а към него се присъединяват още Лени Йоро и доста колебливо представилия се срещу Форест Диого Далот, а техните места са заети от Нусаир Мазрауи, Хари Магуайър и Патрик Доргу. 18-годишният Джак Флетчър получава място сред резервите в отсъствието на контузения Коби Мейно. Атаката на “червените дяволи” ще бъде водена от Матеус Куня, който ще бъде подкрепян от двете страни от Брайън Мбемо и Амад.

Треньорът на Тотнъм Томас Франк също прави три промени в своя състав спрямо тези, които започнаха двубоя в Шампионската лига във вторник. Джед Спенс се завръща на левия фланг на отбраната на мястото на Дестини Удоджи, който бе замесен в неприятен инцидент през седмицата. Жоао Палиня стартира в средата на терена до Папе Сар на мястото на Родриго Бентанкур. Ричарлисон, Рандал Коло Муани, Бренън Джонсън и Чави Симонс пък ще водят нападението на тима.

Снимки: Imago