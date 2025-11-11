Футболистите на Арда получили тройна премия след победата над Лудогорец

Футболистите и треньорите на Арда са били зарадвани с тройни премии за победата над Лудогорец в Разград. Това обяви президентът на клуба Яшар Дурмушев. Успехът бе историческа за кърджалийци. Досега те никога не бяха печелили срещу съперника в 15 шампионатни мача – 6 ремита и 9 поражения.

„Няма как да не сме доволни от такъв голям успех. Лудогорец си е Лудогорец. Това, че не са в оптимално състояние, ни най-малко не омаловажава постигнатото. И ние бяхме в такова състояние като тяхното. Победата си е сладка. Момчетата имат тройни премии за успеха. Заслужили са си ги“, заяви шефът на кърджалийци пред “Тема спорт”.

„Продължаваме да гоним целта си, а тя е участие в Европа. Вече по какъв начин – чрез купата или участие на бараж, ще видим, а и няма значение. Но това, което сме заложили като задачи, не се е променило“, добави Дурмушев.

Той отново потвърди, че се стяга сериозна селекция през зимата, като по нея се работи усилено.

„Още е твърде рано, за да се говори нещо конкретно по селекцията. Има още няколко мача до края на годината. Всеки от настоящите играчи ще има време да се докаже“, завърши силният човек в Арда.

Старши треньорът Александър Тунчев е дал малко по-дълга почивка на футболистите след успеха в Разград и с оглед паузата за националните отбори. На този етап кърджалийци не планират да играят контрола, но това може и да се промени.

След прекъсването Арда приема ЦСКА 1948. Мачът е на 22 ноември (събота) от 12:00 часа.