  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  Тунчев: Тази победа ще ни даде спокойствие, но не трябва да ни успокоява

Тунчев: Тази победа ще ни даде спокойствие, но не трябва да ни успокоява

  • 9 ное 2025 | 19:46
  • 1141
  • 0

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след победата на своя тим от Лудогорец. Тимът от Кърджали се наложи с 3:2 като гост.

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех
Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

“Дисциплина и себераздаване, това казах на момчетата. Трябва да си помагаме на терена и се радвам, че успяхме да го направим. Наистина неприятни контузии на Екинтола и Попов.

Говорихме за Чочев, казах им, че не трябва да го оставаме сам в наказателното поле. Казах им - когато тръгне, винаги да има някой с него и въпреки това пак не успяхме да го спрем.

Със сигурност ще ни даде спокойствие тази победа, но не трябва да ни успокоява. Неприятното през този сезон е, че вкъщи не успяваме да вземаме точки. Трябва да променим това нещо, ако искаме да се изкачваме в класирането”, заяви Тунчев.

Снимки: Startphoto

