Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

Лудогорец и Арда (Кърджали) играят при 0:1 в последния двубой от XV кръг на efbet Лига. Ветеранът Ивелин Попов намери мрежата с точен удар в 12-ата минута.

В шестата Ивайло Чочев получи дълго центриране в наказателното поле на гостите. Националът насочи топката с глава към долния десен ъгъл, но не улучи целта. В 12-ата минута отборът на Лудогорец беше залят със студен душ. Андре Шиняшики подаде към включилия се през центъра Ивелин Попов и бившият капитан на България намери левия ъгъл зад Серджио Падт - 1:0 за тима на Александър Тунчев.

Лудогорец 0:1 Арда (Кърджали)



0:1 Ивелин Попов (12)

Стартовите състави:

Лудогорец: 1. Падт, 3. Недялков, 4. Алмейда, 11. Видал, 14. Станич, 17. Сон, 18. Чочев, 23. Дуарте, 24. Вердон, 29. Биле, 77. Маркус.

Арда (Кърджали): 1. Господинов, 2. Каскардо, 4. Акинтола, 11. Шиняшики, 17. Луан, 18. Хюсеинов, 20. Юсеин, 21. Велев, 71. Попов, 93. Ебоа Ебоа, 99. Карагарен.