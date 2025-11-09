Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

  • 9 ное 2025 | 17:50
  • 7675
  • 14
Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

Лудогорец и Арда (Кърджали) играят при 0:1 в последния двубой от XV кръг на efbet Лига. Ветеранът Ивелин Попов намери мрежата с точен удар в 12-ата минута.

В шестата Ивайло Чочев получи дълго центриране в наказателното поле на гостите. Националът насочи топката с глава към долния десен ъгъл, но не улучи целта. В 12-ата минута отборът на Лудогорец беше залят със студен душ. Андре Шиняшики подаде към включилия се през центъра Ивелин Попов и бившият капитан на България намери левия ъгъл зад Серджио Падт - 1:0 за тима на Александър Тунчев.

Лудогорец 0:1 Арда (Кърджали)

0:1 Ивелин Попов (12)

Стартовите състави:

Лудогорец: 1. Падт, 3. Недялков, 4. Алмейда, 11. Видал, 14. Станич, 17. Сон, 18. Чочев, 23. Дуарте, 24. Вердон, 29. Биле, 77. Маркус.

Арда (Кърджали): 1. Господинов, 2. Каскардо, 4. Акинтола, 11. Шиняшики, 17. Луан, 18. Хюсеинов, 20. Юсеин, 21. Велев, 71. Попов, 93. Ебоа Ебоа, 99. Карагарен.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

  • 9 ное 2025 | 15:20
  • 11276
  • 11
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27494
  • 112
Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

  • 9 ное 2025 | 14:50
  • 1426
  • 0
Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

  • 9 ное 2025 | 14:41
  • 8962
  • 4
Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

  • 9 ное 2025 | 14:37
  • 1553
  • 6
Райчев: Доста важни три точки за нас

Райчев: Доста важни три точки за нас

  • 9 ное 2025 | 14:34
  • 931
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27494
  • 112
Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

  • 9 ное 2025 | 17:15
  • 3482
  • 6
Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 739
  • 1
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 23194
  • 37
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 50141
  • 301