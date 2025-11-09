Популярни
  Арда ще предложи нови договори на трима футболисти

  • 9 ное 2025 | 10:15
Арда ще предложи нови договори на част от футболистите, чиито контракти изтичат в края на сезона, твърди "Мач Телеграф". Очаква се в паузата на първенството разговори на тази тема да започнат трима от най-важните футболисти в състава на Александър Тунчев – вратарят Анатолий Господинов, защитникът Феликс Ебоа Ебоа и Димитър Велковски.

Общо 13 играчи от сегашния състав на Арда са с изтичащи договори. Между тях е ветеранът Пламен Крачунов, който е трайно контузен и най-вероятно той няма да остане в тима от Кърджали.

Ивелин Попов, който напусна Ботев (Пд) и подписа с Арда до края на сезона, също едва ли ще продължи с небесносиния екип, като най-вероятно 38-годишният халф ще се откаже изобщо от футбола.

