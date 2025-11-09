Популярни
Шиняшики: Имахме нужда от тази победа

  9 ное 2025 | 19:42
Крилото на Арда Андре Шиняшики сподели мнението си след историческия първи успех над Лудогорец в Разград. Кърджалийци се наложиха над "орлите" с 3:2, а офанзивният футболист имаше ключова роля и в трите попадения.

"Беше много труден двубой, но мисля, че показахме, че играем като отбор. Днес беше добра възможност да покажем, че Арда има качество срещу всеки отбор в България. Нуждаем се от всеки играч. Имаме много добри футболисти и съм щастлив, че всеки от тях се показа.

Имахме нужда от тази победа, беше много важна за нас. Знаете в каква ситуация сме в класирането. Надявам се, че можем да продължим по този начин. Когато имам възможност, ще съм щастлив да вкарвам. За мен това беше много важно", каза Шиняшики.

