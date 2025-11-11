Популярни
  3. Официално: Пирин се раздели с треньорите си, легенда на "орлетата" поема клуба

  • 11 ное 2025 | 10:30
  • 613
  • 1
Пирин (Благоевград) обяви, че се разделя с треньорите си Христо Арангелов и Мариян Христов. Легендата на “орлетата” Петър Михтарски застава начело на клуба до края на есенния дял.

Ето какво пишат от Пирин:

ПФК Пирин се разделя с треньорите Христо Арангелов и Мариян Христов по взаимно съгласие.

Ръководството и двамата специалисти постигнаха коректно и професионално споразумение, след обща оценка на представянето и състоянието на отбора към настоящия момент. Решението е взето в дух на взаимно уважение и с мисъл за бъдещето на клуба.

ПФК Пирин изказва искрената си благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов за отдадеността, сериозното отношение и усилията, които положиха в един от най-сложните периоди за отбора. Те демонстрираха висок професионализъм, лоялност и коректност до последния си ден в клуба – качества, които ще бъдат запомнени и оценени.

До края на есенния дял от първенството Пирин ще бъде воден от легендата на клуба Петър Михтарски. Настоящият треньорски щаб ще продължи работа в същия състав, като в него остават Артьор Филимонов и Мирослав Митев. На този етап не се предвижда привличане на външни специалисти.

Клубът пожелава на Христо Арангелов и Мариян Христов здраве и успехи в бъдещите им професионални предизвикателства.

