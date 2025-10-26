Арангелов: Не сме доволни

Наставникът на Пирин (Благоевград) Христо Арангелов бе разочарован от равенството 1:1 при домакинството на Етър в среща от шампионата на Втора лига. Все пак специалистът е на мнение, че представянето на тима е било сравнително добро.

“От самия резултат не мога да бъда доволен, защото имахме много ситуации, но ги проигравахме с лека ръка. Като цяло отборът стои добре на терена, пресира, опитваме се да играем динамичен футбол. За нивото на Втора лига мисля, че стоим добре", каза Арангелов.

Във всеки един мач трябва да играем за победа. В доста мачове надиграваме противниците си, дори и в някои мачове, когато губим. Трябва обаче да работим доста в завършващата фаза“.

“Със сигурност им е трудно на момчетата за ситуацията извън терена. Всеки ден работим с индивидуални разговори, говорим с отбора. Мисля че се представят доста добре в тренировъчни я процес. Нормално е тези неща да им влияят, но седим доста добре на терена и ги поздравявам"

"Ръководството на клуба обяви, че е до края на полусезона. Ние се опитваме да гледаме на нещата, че все едно ще бъдем дълги години в Пирин. Стремим се да печелим всеки един мач, за да натрупаме точки пред края на полусезона“, завърши треньорът.