Пирин и Спортист поделиха точките

  8 ное 2025 | 16:28
Пирин и Спортист поделиха точките

Пирин (Благоевград) и Спортист (Своге) не намериха верния път към вратата, завършвайки наравно 0:0 в среща от 15-ия кръг на Втора лига.

Мачът не предложи много голови положения и закономерно не изълчи победител. За домакините равенството означава, че те ще останат в средата на таблицата, но за Спортист спечелената точка означава, че тимът допуска още един от преследвачите да се доближи до 14-ото място.

Отборът от Своге е с актив от 11 точки, а с точка по-малко имат Беласица, Севлиево и Спартак (Плевен).

