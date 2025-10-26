11-те на Пирин и Етър

Популярни
Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  • 26 окт 2025 | 13:42
  • 217
  • 0
Станаха ясни стартовите състави на Пирин и Етър, които се изправят един срещу друг в двубой от 13-ия кръг на Втора лига. Мачът на стадион “Христо Ботев” стартира в 14:30 часа.

ПИРИН - ЕТЪР

Стартови състави:

Пирин: 76. Красимир Костов, 38. Александър Дюлгеров, 4. Борис Иванов, 5. Николай Бодуров, 8. Лазар Боянов, 14. Александър Близнаков, 6. Никола Бандев, 18. Божидар Малинов, 10. Марио Ивов, 17. Запро Динев, 9. Мариян Вангелов;

Етър: 23. Никола Виденов, 28. Виктор Василев, 16. Георги Иванов, 7. Росен Иванов, 77. Мартин Николов, 17. Атанас Атанасов, 6. Пламен Цончев, 27. Стивън Стоянчов, 9. Тома Ушагелов, 5. Росен Върбишки, 4. Георги Александров.

