  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Вилньов критикува наказанието на Пиастри

Вилньов критикува наказанието на Пиастри

  • 10 ное 2025 | 16:56
  • 548
  • 1

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов също критикува наказанието, което получи вчера в Гран При на Сао Пауло Оскар Пиастри. Пилотът на Макларън удари Андреа Кими Антонели в първия завой след рестарта, а колата на италианеца се удари в болида на Шарл Леклер, който отпадна заради спукана гума при инцидента.

„Това е тежък удар за Пиастри – обясни Вилньов. – Тежко наказание, тъй като той направи хубав и агресивен рестарт. Определено ще има доста въпроси за тази санкция, но сигурното е, че това решение не е добро за шампионата.

„Оскар има още три състезания да отвърне на удара, има още много точки за разпределяне в края на сезона. Но в Бразилия се получи страхотно състезание като цяло, надавям се, че и следващите три ще са също толкова вълнуващи.“

Пиастри е на 24 точки от лидера Ландо Норис и записа шесто състезание, в което не е завършвал пред Норис и Верстапен и от „Монца“ няма качване на подиума.

Снимки: Gettyimages

