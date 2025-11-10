Ето защо стюардите наказаха Оскар Пиастри в Гран При на Сао Пауло

Класирането на Оскар Пиастри в снощната Гран При на Сао Пауло беше силно повлияно от 10-секундното наказание, което австралиецът получи за инцидента с Андреа Кими Антонели и Шарл Леклер при рестарта след колата на сигурността в началото на шестата обиколка.

На пръв поглед изглеждаше, че става дума за състезателен инцидент, но комисарите не бяха на това мнение и санкционираха Пиастри с 10 секунди. След тази санкция австралиецът не успя да се пребори за нещо повече от петото място, с което загуби нов 15 точки от съотборника си Ландо Норис в битката за титлата след успеха на британеца на „Интерлагос“.

Но какво беше основанието на стюардите да накажат Пиастри с 10 секунди? Отговорът на този въпрос намира в официалния документ, с който комисарите обявяват санкцията на пилота на Макларън.

„При рестарта след колата на сигурността в шестата обиколката кола №81 (Оскар Пиастри) пробва изпреварване срещу кола №12 (Андреа Кими Антонели) от вътрешната страна на първия завой. Правейки това Пиастри не установи нужното припокриване преди и във върха на завоя, тъй като неговата предна ос не беше до огледалото на кола №12, както е описани в насоките за стандарти на пилотиране за изпреварване от вътрешната страна.



„Пиастри блокира спирачките си в опит да избегне контакт, намалявайки скоростта си, но не успя да направи това и се стигна до контакт с Антонели. Този контакт доведе до вторичен удар между Антонели и кола №16 (Шарл Леклер), който беше позициониран от външната страна и в резултат беше принуден да напусне състезанието.



„Поради тази причина Пиастри беше изцяло виновен за сблъсъка. Наказание от 10 секунди и две наказателни точки се смятат за подходящо и постоянно наказание на база скорошни прецеденти“, написаха стюардите.

