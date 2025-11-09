Пиастри: Нямаше как просто да изчезна при удара с Антонели

Оскар Пиастри коментира удара с Андреа Кими Антонели в началото на шестата обиколка на Гран При на Сао Пауло, който донесе 10-секундно наказание на пилота на Макларън и практически не му позволи да се пребори за място на подиума на „Интерлагос“.

Австралиецът не остана много доволен от получената санкция и заяви, че според него той е направил всичко по силите си да избегне контакта, който е бил причинен и от избраната от Антонели траектория. След това наказание Пиастри завърши пети и вече изостава с 24 точки от съотборника си Ландо Норис в битката за титлата три кръга преди края на сезона.

„Не, не мисля, че имам за какво да съжалявам. Имах много ясна възможност и се опитах да се възползвам от нея. Другите двама (Антонели и Шарл Леклер) от външната страна спряха много късно. Блокирах гумата си на влизане в завоя, но това беше защото видях, че Кими няма да ми остави място. Не мога просто да изчезна, но решението е такова.



„Ще се опитам да извлека максимума до края на сезона. Днес наказанието беше едно нещо, но не мисля, че темпото ми беше на нивото, на което ми се искаше да бъде. Втората половина на дистанцията не беше толкова лоша, но първият стинт беше доста труден. Просто ще се опитам да си върна контрола върху нещата, за да имам възможно най-добрите уикенди“, каза Пиастри след финала в Сао Пауло.

