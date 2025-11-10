Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Съндърланд
  Рууни определи попълнението на сезона в Премиър лийг, ще ви шокира кого посочи

Рууни определи попълнението на сезона в Премиър лийг, ще ви шокира кого посочи

  • 10 ное 2025 | 15:31
  • 2269
  • 0

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор по футбол - Уейн Рууни, определи Гранит Джака като "попълнението на сезона". Джака се присъедини към новака в Премиър лийг Съндърланд през лятото за сума от 13 милиона британски лири. Швейцарецът пристигна от Байер Леверкузен след шампионски сезон в Бундеслигата и спечелен трофей за Купата на Германия. Капитанът на "черните котки" е бил на терена през всяка минута от досегашните мачове в първенството, отчитайки се с гол и 3 асистенции.

"След като се завърна във Висшата лига, всички се чудеха дали ще е на същото ниво като преди. Особено в отбор, току-що изкачил се от втора дивизия, какво влияние би могъл да има? Но той най-вероятно е попълнението на сезона, брилянтен е", заяви Рууни в подкаста. "След ситуацията в Арсенал, дори когато феновете се настроиха срещу него, той се върна на терена и даде всичко за отбора. След това помогна на Леверкузен да надвие Байерн Мюнхен по пътя към титлата. Това показва колко добър играч е всъщност", добави той. "Съндърланд имат много млад състав. Той е нещо като бащина фигура за тях и ще е от огромна помощ за треньора в ролята си на капитан", завърши бившият капитан на Манчестър Юнайтед.

Дори рекламните табла помогнали на Съндърланд да спре Арсенал
Дори рекламните табла помогнали на Съндърланд да спре Арсенал

Съндърланд е на 4-ото място в Премиършип с 19 точки след 11 изиграни кръга. През уикенда отборът от североизточна Англия завърши 2:2 срещу бившия отбор на Гранит Джака и лидер в класирането Арсенал.

Снимки: Gettyimages

Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

  • 10 ное 2025 | 15:10
  • 1396
  • 0
Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

  • 10 ное 2025 | 15:05
  • 1042
  • 0
Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

  • 10 ное 2025 | 14:56
  • 828
  • 1
Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

  • 10 ное 2025 | 14:35
  • 2214
  • 4
Още един нападател на Рома е с контузия

Още един нападател на Рома е с контузия

  • 10 ное 2025 | 14:20
  • 473
  • 0
Реал Мадрид е прекалено зависим от Мбапе

Реал Мадрид е прекалено зависим от Мбапе

  • 10 ное 2025 | 14:06
  • 5276
  • 10
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 25268
  • 21
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 21391
  • 3
11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

  • 10 ное 2025 | 16:29
  • 597
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 20888
  • 34
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 14860
  • 10
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 14232
  • 61