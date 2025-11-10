Рууни определи попълнението на сезона в Премиър лийг, ще ви шокира кого посочи

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор по футбол - Уейн Рууни, определи Гранит Джака като "попълнението на сезона". Джака се присъедини към новака в Премиър лийг Съндърланд през лятото за сума от 13 милиона британски лири. Швейцарецът пристигна от Байер Леверкузен след шампионски сезон в Бундеслигата и спечелен трофей за Купата на Германия. Капитанът на "черните котки" е бил на терена през всяка минута от досегашните мачове в първенството, отчитайки се с гол и 3 асистенции.

"След като се завърна във Висшата лига, всички се чудеха дали ще е на същото ниво като преди. Особено в отбор, току-що изкачил се от втора дивизия, какво влияние би могъл да има? Но той най-вероятно е попълнението на сезона, брилянтен е", заяви Рууни в подкаста. "След ситуацията в Арсенал, дори когато феновете се настроиха срещу него, той се върна на терена и даде всичко за отбора. След това помогна на Леверкузен да надвие Байерн Мюнхен по пътя към титлата. Това показва колко добър играч е всъщност", добави той. "Съндърланд имат много млад състав. Той е нещо като бащина фигура за тях и ще е от огромна помощ за треньора в ролята си на капитан", завърши бившият капитан на Манчестър Юнайтед.

Дори рекламните табла помогнали на Съндърланд да спре Арсенал

Съндърланд е на 4-ото място в Премиършип с 19 точки след 11 изиграни кръга. През уикенда отборът от североизточна Англия завърши 2:2 срещу бившия отбор на Гранит Джака и лидер в класирането Арсенал.

Снимки: Gettyimages