Край на серията на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда

Новакът Дубай сложи край на серията от 7 поредни победи на Цървена звезда в Евролигата. Дебютантът надигра като домакин сръбския гранд със 102:86 в първия мач от 10-ия кръг на елитната клубна надпревара на Стария континент.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър бе ограничен от Дубай до 9 точки, 5 асистенции и 2 откраднати топки. Най-резултатен в мача бе Кенан Каменяш с 20 точки за Дубай, към които той добави 9 борби. МакКинли Райт допринесе за успеха с 18 точки и 6 асистенции, а 17 точки добави Алекса Аврамович.

За Звезда Ебука Изунду се отличи с 16 точки, 15 реализира Семи Оджелей, а 12 отбеляза Донатас Мотиеюнас.

Домакините взеха първата четвърт с 29:21, но белградчани заличиха за кратко аванса на съперника си във втория период. На почивката все пак Дубай имаше преднина от 4 точки, а след много оспорвана и равностойна трета част, играчите на Саша Обрадович рухнаха в заключителните десет минути - 33:21 за Дубай и отличен резултат за новака, който вече е с 4 победи и 6 загуби. Цървена звезда е със 7 успеха и вече 3 поражения.

За гостите от Белград не игра една от звездите на тима - нигерийското тежко крило Чима Монеке, който се контузи преди началото на срещата, а отсъствието му даде своето отражение върху мача.

Снимки: Imago