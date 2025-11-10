Николо Булега се прицели в бъдеще в MotoGP

Николо Булегас успя да вземе една точка в дебютното си състезание в MotoGP, след като финишира 15-и във вчерашната Гран При на Португалия. Двукратният вицешампион в Световния супербайк шампионат (WSBK) кара на „Портимао“ на мястото на Марк Маркес, когото той ще замени и във Валенсия този уикенд.

За Булега точката дойде по-малко от 24 часа след неговото отпадане от спринта, което по думите на самия пилот дойде в резултат на неговият навик да разполага с отлично предно сцепление с гумите на Пирели, които се използват в WSBK. В същото време продуктите на Мишлен, които се използват в MotoGP, особено предната гума, търпят постоянни критики заради незадоволителното си представяне, а Булега неколкократно направи сравнение между гумите на французите и тези на Пирели.

След финала на състезанието Булега, който догодина ще съчетае програма в WSBK с ангажимент към тестовия тим на Дукати в MotoGP, заяви, че би искал в бъдеще да премине на титулярна позиция в кралския клас. На теория идеалният момент за тази промяна би била през 2027 година, когато в MotoGP ще бъдат въведени новите правила, а и Пирели ще смени Мишлен като доставчик на гуми.

„Честно, за мен днес беше много важно да завърша състезанието, защото вчера допуснах грешка заради липсата ми на опит – обясни Булега след финала в Португалия. – Моята единствена цел днес беше да финиширам. В първата обиколката аз бях много спокоен. Просто се опитах да загрея предната гума и да разбера как да спирам.



„През цялото време си повтарях да не спирам като в Супербайк, защото това не е гумата на Пирели, която дава страхотна увереност. Така че за мен беше трудно да дойда от Супербайк в MotoGP, защото идвам от мотор, който дава много увереност в MotoGP с Мишлен, който не дава много увереност.



„Не спирах да си повтарям да не спирам като в Супербайк. Така че ми беше малко по-трудно в първата обиколка. След това, когато настигнах Мигел Оливейра и останалите отпред, аз допуснах грешка в петия завой, отворих кривата и загуби 2-3 секунди.



„В последните обиколки аз се опитах да адаптирам моя стил към мотора и смятам, че разбрах някои неща, които са интересни. Ще се опитам да ги приложа още от старта на уикенда във Валенсия. Аз записах моята най-бърза обиколка малко преди края, когато гумите вече бяха свършили. Започнах да настигам пилотите пред себе си, но състезанието приключи.



„Така че за сега аз не карам по естествен начин. Аз трябва да мисля какво трябва да правя върху мотора. Когато караш по този начин е трудно да си бърз.



„Когато видях, че Топрак (Разгатлиоглу) идва в мотого и след това видях, че от 2027 година Пирели ще доставя гумите аз си помислих „боря се с Топрак, който отива в MotoGP, където от 2027 ще има гуми на Пирели“, така че идеята ми се промени малко. Така че да, аз бих искал да дойда за постоянно в MotoGP, особено през 2027, когато моторите ще станат малко по-лесни и сходни с тези в Супербайк“, каза още италианецът.

