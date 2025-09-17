Пирели отчете успешен първи тест на гумите си за MotoGP

Италианският производители на гуми Пирели отчете успешен първи тест на гумите, които ще доставя в MotoGP от началото на сезон 2027, когато ще замени Мишлен като официален доставчик на гуми в кралския клас.

Изпитанията се проведоха вчера на пистата „Мизано“, която през уикенда прие Гран При на Сан Марино, а в понеделник домакинства и на официален тест в MotoGP. За изпитанията на Пирели на трасето останаха само тестовите пилоти и екипи на петте марки, които се състезават в кралския клас – Лоренцо Савадори за Априлия, Микеле Пиро за Дукати, Дани Педроса за КТМ, Такааки Накагами за Хонда и Аугусто Фернандес за Ямаха.

MotoGP ще има нов доставчик на гуми от 2027 година

Петимата управляваха моторите на своите марки от настоящия сезон, но с известни промени, за да се симулират условията, които се очакват в MotoGP през 2027, когато ще бъдат въведени новите технически правила. Използването на приспособленията за приклякане на моторите беше напълно забранено, мощността им беше намалена електронна, а аеродинамиката орязана.

Директорът на мотоциклетната програма на Пирели Джорджио Барбие заяви след теста, че в Пирели са доволни от работните взаимоотношения с тестовите пилоти и екипи, както и от представянето на своите продукти. Работата по тяхното развитие трябва да продължи след края на настоящия сезон с още един тест, който ще включва тестовите пилоти на отделните марки. Той трябва да се проведе на „Рикардо Тормо“ във Валенсия на 19 ноември.

„Тестът на „Мизано“ беше първата стъпка по пътя на нашето завръщане в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта и ние сме много доволни от отличните работни отношения, които бяха заформени между нашите инженери и тестовите екипи и пилоти на отделните марки, както и от представянето на гумите. Тестът се проведе спрямо предварителния план, който включваше и симулация на спринтово състезание.



„Първоначалната обратна връзка, която получихме, е много окуражителна. Този тест генерира много данни, които трябва да бъдат анализирани, за да продължим развитието на нашите гуми за MotoGP. Най-оценените качества на гумите ни са сцеплението, скоростта на загряване и увереността, която те дават.



„Ние решихме да подходим към MotoGP със същата философия, която винаги ни е отличавала в света на мотоциклетните състезание: гумите ще бъдат създадени специално за кралския клас, защото това се изисква от правилата. Ние също така искаме да използваме технологиите и процесите, които сме развили през годините на производство с тройната цел да направим нашето участие в шампионата пример за устойчивост, предлагайки качествена и хомогенна конструкция и не на последно място да прехвърляме наученото в MotoGP в разработката на гуми, които са предназначение за използване на пътя от мотори по цял свят“, обясни Барбие.

Снимки: Pirelli