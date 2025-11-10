Популярни
Ивелин Калинчев: Важна победа

  • 10 ное 2025 | 12:38
  • 258
  • 0
Ивелин Калинчев: Важна победа

Едноименният тим на Ямбол победи с 2:0 гостуващия му Секирово (Раковски). Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Започнахме много добре мача и още в 8-ата минута открихме резултата. Доволен съм от този развой на двубоя, защото ранният гол ни успокои. Гостите обаче ни изненадаха с открит футбол, търсеха изравнителен гол и това направи мача динамичен, с положения и пред двете врати. След почивката заиграхме по-уверено, контролирахме повече топката и постепенно наложихме своето темпо на игра. Стигнахме до втори гол, след който заиграхме още по-спокойно и дадохме възможност младите юноши да натрупат малко минути. Доволен съм от старанието и желанието на момчетата. Важна победа преди мача с Марица (Пловдив)“, коментира Ивелин Калинчев пред официалния сайт на ФК Ямбол.

Снимка: fcyambol1915.com

