Атанас Рибарски обяви групата на България U19 за европейските квалификации

Селекционерът на България U19 Атанас Рибарски обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за предстоящите европейски квалификации от Група 2. "Лъвчетата" се изправят срещу Унгария на 12 ноември от 18:00 часа, срещу Франция на 15 ноември от 14:00 часа и срещу Фарьорски острови на 18 ноември от 18:30 часа.
Поради здравословни проблеми за предстоящите мачoве от състава отпадат Стефан Смъркалев (Вердер Бремен) и Валери Владимиров (Милан).
Ето и пълния списък с повикани играчи:
Вратари:
Пламен Пенев - Лече
Атанас Кехайов - Каляри
Защитници:
Алекс Тунчев - ЦСКА
Мартин Георгиев - Ботев Пд
Мартин Димитров - Сампдория
Михаил Полендаков - Шефийлд
Наско Янев-Лудогорец
Симеон Цанев - Падерборн
Теодор Райков - Локомотив Горна Оряховица
Полузащитници:
Абдула Кичуков - ЦСКА
Георги Пенев - Лудогорец
Калоян Божков - Динамо Загреб
Кристиян Ирмиев - Кьолн
Марто Бойчев - ЦСКА 1948
Нападатели:
Васил Каймаканов - ЦСКА
Рикардо Фернандеш - Бенфика
Севи Идриз- Локомотив Пловдив
Стивън Стоянчов - Етър ВТ
Филип Гигов - Лудогорец
Юлиан Гилов - ЦСКА