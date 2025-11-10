Популярни
Атанас Рибарски обяви групата на България U19 за европейските квалификации

  • 10 ное 2025 | 10:21
Атанас Рибарски обяви групата на България U19 за европейските квалификации

Селекционерът на България U19 Атанас Рибарски обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за предстоящите европейски квалификации от Група 2. "Лъвчетата" се изправят срещу Унгария на 12 ноември от 18:00 часа, срещу Франция на 15 ноември от 14:00 часа и срещу Фарьорски острови на 18 ноември от 18:30 часа.

Поради здравословни проблеми за предстоящите мачoве от състава отпадат Стефан Смъркалев (Вердер Бремен) и Валери Владимиров (Милан).

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари:

Пламен Пенев - Лече

Атанас Кехайов - Каляри

Защитници:

Алекс Тунчев - ЦСКА

Мартин Георгиев - Ботев Пд

Мартин Димитров - Сампдория

Михаил Полендаков - Шефийлд

Наско Янев-Лудогорец

Симеон Цанев - Падерборн

Теодор Райков - Локомотив Горна Оряховица

Полузащитници:

Абдула Кичуков - ЦСКА

Георги Пенев - Лудогорец

Калоян Божков - Динамо Загреб

Кристиян Ирмиев - Кьолн

Марто Бойчев - ЦСКА 1948

Нападатели:

Васил Каймаканов - ЦСКА

Рикардо Фернандеш - Бенфика

Севи Идриз- Локомотив Пловдив

Стивън Стоянчов - Етър ВТ

Филип Гигов - Лудогорец

Юлиан Гилов - ЦСКА

