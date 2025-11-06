Популярни
Тодор Янчев обяви състава на България (U21) за битката с Шотландия

  • 6 ное 2025 | 13:50
Тодор Янчев обяви състава на България (U21) за битката с Шотландия

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за предстоящата европейска квалификация с Шотландия на 18 ноември.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари: Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона), Мартин Янков (Хебър)  

Защитници: Теодор Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Тодор Павлов (Локомотив Пд), Димитър Папазов (Болоня), Ивайло Видев (Ботев Пд), Симеон Василев (Септември)  

Полузащитници: Петко Панайотов (ЦСКА), Цветослав Маринов (Спартак Вн), Иван Панков (Красава), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Спартак Вн)  

Нападатели: Георги Лазаров (Черно море), Никола Илиев (Ботев Пд), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Борис Димитров (Монтана)

