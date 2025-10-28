Марчело Абонданца идва до една седмица в София

Кандидатът за селекционер на женския национален отбор по волейбол на България – Марчело Абонданца, който последен подаде своите документи за този пост, се очаква да пристигне в София и да се срещне с представители на БФ Волейбол, съобщи президентът на федерацията Любомир Ганев.

Визитата на италианския специалист трябва да се осъществи до края на седмицата. В противен случай няма как да бъде разгледана неговата кандидатура.

"На практика получихме кандидатурата от Абонданца в последния момент. Отложихме избора за да имаме възможност да го изслушаме. Истанбул не е далеч, на един час път със самолет, ще види плановете си и трябва да намери време да дойде до края на седмицата. Аз и останалите членове на комисията (Илия Динков, Николай Иванов и Сашо Йовков), която сформирахме, ще се срещнем с тримата кандидати за треньори и ще ги изслушаме. Някои вече са си представили част от плановете, но трябва да проведем разговори с всички отново. Ще им зададем едни и същи въпроси и после докладваме на УС. След разискване Управителният съвет ще вземе финалното решение кой ще бъде селекционер“, коментира Любо Ганев пред Sportal.bg.

Отложиха избора на селекционер на женския национален отбор по волейбол

“Първоначалната идея бе да заложим на българин, тъй като целта пред този отбор бе интегрирането на младите състезателки, които станаха световни шампионки до 19 години и момичетата, които станаха 4-ти в света до 21 години. Но при разговор с колегите, след като се появи и кандидатурата на Марчело Абонданца, решихме да започне по-рано. За да има възможност отборът ни да се класира за някъде, то трябва да се работи целенасочено”, добави Любо Ганев.