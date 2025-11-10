Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лас Палмас
  3. Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

  • 10 ное 2025 | 00:49
  • 257
  • 0
Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

Отборът на Расинг Сантандер загуби с 1:3 гостуването си на Лас Палмас от 13-ия кръг на Ла Лига 2 в Испания. Това се случи, въпреки че гостите първи поведоха, но допуснаха обрат. Българският вратар Пламен Андреев бе в групата на Сантандер, но не се появи на терена.

Гостите поведоха в 13-тата минута с гол на Асиер Виялибре.

Лас Палмас обаче зашлеви три бързи шамара на своя съперник в края на първото полувреме. Мика Мармол се разписа на два пъти в 37-ата и 40-ата минута, а третото попадение бе на сметката на Але Гарсия дълбоко в добавеното време на първата част.

Така бе спряна серията от три поредни победи на Расинг Сантандер, който въпреки това остава лидер в класирането с 25 точки. Лас Палмас обаче доста се доближи до днешния си съперник, като излезе на 3-тото място с 23 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Метц с трети пореден успех

Метц с трети пореден успех

  • 9 ное 2025 | 21:30
  • 790
  • 1
Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

  • 9 ное 2025 | 21:11
  • 912
  • 0
Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

  • 9 ное 2025 | 21:09
  • 4151
  • 0
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 12348
  • 164
Интер не сбърка срещу Лацио и окупира върха в Серия "А"

Интер не сбърка срещу Лацио и окупира върха в Серия "А"

  • 9 ное 2025 | 23:40
  • 4906
  • 2
Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

  • 9 ное 2025 | 20:43
  • 1450
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 98774
  • 341
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 50729
  • 128
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 29107
  • 24
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 12348
  • 164
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 61618
  • 202
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 34576
  • 237