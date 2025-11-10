Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

Отборът на Расинг Сантандер загуби с 1:3 гостуването си на Лас Палмас от 13-ия кръг на Ла Лига 2 в Испания. Това се случи, въпреки че гостите първи поведоха, но допуснаха обрат. Българският вратар Пламен Андреев бе в групата на Сантандер, но не се появи на терена.

Гостите поведоха в 13-тата минута с гол на Асиер Виялибре.

Лас Палмас обаче зашлеви три бързи шамара на своя съперник в края на първото полувреме. Мика Мармол се разписа на два пъти в 37-ата и 40-ата минута, а третото попадение бе на сметката на Але Гарсия дълбоко в добавеното време на първата част.

Така бе спряна серията от три поредни победи на Расинг Сантандер, който въпреки това остава лидер в класирането с 25 точки. Лас Палмас обаче доста се доближи до днешния си съперник, като излезе на 3-тото място с 23 точки.