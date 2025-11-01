Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

Популярни
  • 1 ное 2025 | 01:12
  • 299
  • 0
Водачът в Ла Лига 2 Расинг Сантандер записа трудна, но много важна победа срещу Реал Сосиедад Б в 12-тия кръг. Отборът на Пламен Андреев спечели с 1:0 след попадение на Пейо Каналес (27') и вече има аванс от 6 точки пред преследвачите си Лас Палмас, Алмерия и Кадис.

Андреев дебютира преди няколко дни при победата с 4:0 над Логронес за Купа на краля, но днес отново остана на пейката, а титулярният страж Жокин Езкиета имаше сериозна заслуга за успеха с няколко ключови намеси през първото полувреме.

Въпреки че гостите са в зоната на изпадащите, мачът не беше никак лесен за Сантандер. "Вердибланкос" откриха резултата в 27-ата минута с красиво попадение на Пейо Каналес, но това се оказа и единственият им точен удар в двубоя. Малко преди почивката попадение на Алваро Мантия беше отменено заради засада.

Реал Сосиедад Б контраатакуваше опасно и през второто полувреме беше близо до изравняването, но не можа да поднесе изненада на "Ел Сардинеро".

