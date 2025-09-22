Късен гол спря отбора на Пламен Андреев

Пламен Андреев още чака официалния си дебют за Расинг Сантандер. Българският страж и днес остана на резервната скамейка, а отборът му изпусна победата при гостуването си на Кордоба (2:2) и не успя да се върна на върха в класирането на Ла Лига 2, като изостава с точка от Депортиво Ла Коруня и Кадис.

Домакините, които се намират в зоната на изпадащите, се добраха до равенството с попадение от дузпа в 7-ата минута на добавеното време. Точен от бялата точка беше Кристиан Караседо. Кордоба игра с човек по-малко в последния четвърт час заради червен картон на Якобо Родриганес, но стигна до точката.

Попаденията за Сантандер бяха дело на Андрес Мартин (52') и Марко Сангали (61'). Игнаси Вилараса (73') намали изоставането на Кордоба, за да дойдат драматичните последни минути.