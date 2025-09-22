Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Расинг Сантандер
  3. Късен гол спря отбора на Пламен Андреев

Късен гол спря отбора на Пламен Андреев

  • 22 сеп 2025 | 00:02
  • 81
  • 0
Късен гол спря отбора на Пламен Андреев

Пламен Андреев още чака официалния си дебют за Расинг Сантандер. Българският страж и днес остана на резервната скамейка, а отборът му изпусна победата при гостуването си на Кордоба (2:2) и не успя да се върна на върха в класирането на Ла Лига 2, като изостава с точка от Депортиво Ла Коруня и Кадис.

Домакините, които се намират в зоната на изпадащите, се добраха до равенството с попадение от дузпа в 7-ата минута на добавеното време. Точен от бялата точка беше Кристиан Караседо. Кордоба игра с човек по-малко в последния четвърт час заради червен картон на Якобо Родриганес, но стигна до точката.

Попаденията за Сантандер бяха дело на Андрес Мартин (52') и Марко Сангали (61'). Игнаси Вилараса (73') намали изоставането на Кордоба, за да дойдат драматичните последни минути.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Алекс Колев блесна с два гола в Китай

Алекс Колев блесна с два гола в Китай

  • 21 сеп 2025 | 22:35
  • 1077
  • 0
Осиек допусна обрат след смяната на Шопов

Осиек допусна обрат след смяната на Шопов

  • 21 сеп 2025 | 22:20
  • 497
  • 0
Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 668
  • 0
Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

  • 21 сеп 2025 | 21:14
  • 725
  • 0
Атанас Чернев отново беше титуляр, но Ещрела Амадора остана без победа

Атанас Чернев отново беше титуляр, но Ещрела Амадора остана без победа

  • 21 сеп 2025 | 20:53
  • 966
  • 0
Нюрнбергер се разписа, а Дармщат излезе начело след убедителна победа в Дюселдорф

Нюрнбергер се разписа, а Дармщат излезе начело след убедителна победа в Дюселдорф

  • 21 сеп 2025 | 16:39
  • 4643
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 7390
  • 10
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:11
  • 15769
  • 24
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 29802
  • 43
Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

  • 21 сеп 2025 | 23:57
  • 8780
  • 44
Трудна победа върна Интер на верния път

Трудна победа върна Интер на верния път

  • 21 сеп 2025 | 23:44
  • 6007
  • 4
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 26827
  • 29