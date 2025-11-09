Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  Късен гол срещу Майнц върна Айнтрахт към победите

Късен гол срещу Майнц върна Айнтрахт към победите

  9 ное 2025 | 23:23
  • 301
  • 0
Късен гол срещу Майнц върна Айнтрахт към победите

Отборът на Айнтрахт (Франкфурт) спечели с 1:0 домакинството си на Майнц 05 в последната среща от десетия кръг на Бундеслигата. Така „орлите“ прекратиха серията си от три мача без успех във всички турнири. Техният съперник обаче остана без победа в последните си шест шампионатни двубоя, в които има пет загуби.

Първото полувреме на срещата се оказа изключително скучно, тъй като се стигна само до един удар. Става въпрос за изпълнението на Махмуд Дахуд в 29-ата минута, което беше блокирано. През втората част обаче домакините се активизираха и успяха да реализират победен гол. Това се случи в 81-вата минута, когато Рицу Доан се промуши между двама противникови играчи и се разписа с удар по земя.

Така Айнтрахт се придвижи до седмото място в класирането с актив от 17 точки, а Майнц остана на предпоследната 17-а позиция със своите 5 пункта.

Снимки: Gettyimages

