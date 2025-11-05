Не допуснахме гол срещу един от най-добрите отбори в Европа, доволен е Топмьолер

Старши треньорът на Айнтрахт (Франкфурт) Дино Топмьолер остана доволен от нулевото равенство срещу Наполи. Германският тим заложи на дефанзивна тактика при визитата си в Неапол и постигна целта си.

„Това очевидно беше мач, в който тактиката бе на преден план. Знаехме, че защитният аспект от играта ни ще бъде най-важната част. Трябваше да сме в състояние да устоим на атаките на Наполи физически и успяхме да го направим, като по този начин си заслужихме точката", коментира Топмьолер.

Наполи и Айнтрахт не предложиха характерната за предишните им мачове голеада

"Разбира се, бих предпочел малко повече контрол върху владението на топката и начина, по който я изнасяхме напред, но бяхме наясно срещу кого играем. Те са италианският шампион и в момента са начело в класирането", отбеляза насатвникът на "орлите".

"Това беше много силно и зряло представяне в защита, така че сме много доволни от спечелената точка и от факта, че не допуснахме гол срещу един от най-добрите отбори в Европа", добави Дино Топмьолер.

