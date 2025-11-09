Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов с 18 точки, Шлепск с 4-а поредна загуба

Аспарух Аспарухов с 18 точки, Шлепск с 4-а поредна загуба

  • 9 ное 2025 | 21:56
  • 324
  • 0

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха 4-а поредна загуба в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му отстъпиха много драматично като гости на Стийм Хемарпол Политехника (Ченстохова) с 2:3 (18:25, 25:23, 21:25, 25:20, 12:15) в среща от 3-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред близо 2000 зрители.

Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск с трета поредна загуба
Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск с трета поредна загуба

По този начин Шлепск е на предпоследното 13-о място във временното класиране без победа до момента, но вече с една спечелена точка. В следващия, междинен, 5-и кръг Аспарухов и компания са домакини на Индикпол АЗС (Олшчин). Мачът е в сряда (12 ноември) от 18,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов: Щастливи сме, че успяхме да зарадваме целия български народ
Аспарух Аспарухов: Щастливи сме, че успяхме да зарадваме целия български народ

Аспарух Аспарухов изигра нов отличен мач за Шлепск и стана втори по резултатност с 18 точки (1 блок, 53% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +7).

Диагоналът Бартош Филипяк реализира 21 точки (3 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака - +13), но и това не беше достатъчно за успеха.

За домакините от Ченстохова чешкият национал Патрик Индра заби страхотните 24 точки (1 блок и 59% ефективност в атака - +15), а Якуб Киедос завърши с 16 точки за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен аржентинският разпределител ветеран на победителите Лусиано Де Чеко.

СТИЙМ ХЕПАРПОЛ ПОЛИТЕХНИКА (ЧЕНСТОХОВА) - ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) 3:2 (25:18, 23:25, 25:21, 20:25, 15:12)

ЧЕНСТОХОВА: Лусиано Де Чеко 1, Патрик Индра 24, Милад Ебадипур 14, Якуб Киедос 16, Себастиан Адамчик 10, Якуб Новак 14 - Матеуш Масловски-либеро (Томаш Ковалски, Самюъл Джийнлис 1, Бартломией Липински)

Старши треньор: ГИЙЕРМО ФАЛАСКА

ШЛЕПСК: Камил Дрошински 3, Бартош Филипяк 21, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 18, Енрике Онорато 8, Ян Новаковски 9, Хоакин Галего 4 - Якуб Кубацки-либеро (Карол Янкиевич, Антони Квасигрох, Дейвид Смит 3, Дамян Виержбицки)

Старши треньор: ДОМИНИК КВАПИСКИЕВИЧ.

Снимки: plusliga.pl

