Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск с трета поредна загуба

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) допуснаха трета поредна загуба в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му отстъпиха у дома на Енерга Трефъл (Гданск) с 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) в мач от 3-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 1500 зрители.

Аспарух Аспарухов заби 15 точки, но Шлепск не спря Ястрежебски Венгел

Така Шлепск продължава да е на последното 14-о място във временното класиране без победа и без спечелена точка до момента. В следващия 4-и кръг Аспарухов и компания са гости на Стийм Хемарпол Политехника (Ченстохова). Срещата е следващата неделя (9 ноември) от 18,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов игра цял мача за Шлепск и отново стана най-резултатен с 14 точки (3 аса, 52% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +6).

Диагоналът Бартош Филипяк също реализира 14 точки (52% ефективност в атака - +7).

За тима Трефъл германският национал Тобиас Бранд заби страхотните 20 точки (2 блока, 2 аса, 64% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +16), а Алексей Насевич завърши с 10 точки за победата.

ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) - ЕНЕРГА ТРЕФЪЛ (ГДАНСК) 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)

ШЛЕПСК: Камил Дрошински 1, Бартош Филипяк 14, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 14, Енрике Онорато 9, Ян Новаковски 8, Дейвид Смит 1 - Бартош Мариански-либеро (Хоакин Галего, Антони Квасигрох, Дамян Виержбицки 2)

Старши треньор: ДОМИНИК КВАПИСКИЕВИЧ

ТРЕФЪЛ: Джо Уорсли 2, Алексей Насевич 10, Тобиас Бранд 20, Пьотър Орчик 9, Павел Пиетрашко 4, Мустафа М'Байе 6 - Войто Кьойкя-либеро (Рафал Соански, Дамян Шулц 1, Пжемислав Степиен)

Старши треньор: МАРИУШ СОРДИЛ.

Снимки: plusliga.pl