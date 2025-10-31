Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск с трета поредна загуба

Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск с трета поредна загуба

  • 31 окт 2025 | 23:41
  • 86
  • 0

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) допуснаха трета поредна загуба в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му отстъпиха у дома на Енерга Трефъл (Гданск) с 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) в мач от 3-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 1500 зрители.

Аспарух Аспарухов заби 15 точки, но Шлепск не спря Ястрежебски Венгел
Аспарух Аспарухов заби 15 точки, но Шлепск не спря Ястрежебски Венгел

Така Шлепск продължава да е на последното 14-о място във временното класиране без победа и без спечелена точка до момента. В следващия 4-и кръг Аспарухов и компания са гости на Стийм Хемарпол Политехника (Ченстохова). Срещата е следващата неделя (9 ноември) от 18,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов игра цял мача за Шлепск и отново стана най-резултатен с 14 точки (3 аса, 52% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +6).

Диагоналът Бартош Филипяк също реализира 14 точки (52% ефективност в атака - +7).

За тима Трефъл германският национал Тобиас Бранд заби страхотните 20 точки (2 блока, 2 аса, 64% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +16), а Алексей Насевич завърши с 10 точки за победата.

ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) - ЕНЕРГА ТРЕФЪЛ (ГДАНСК) 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)

ШЛЕПСК: Камил Дрошински 1, Бартош Филипяк 14, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 14, Енрике Онорато 9, Ян Новаковски 8, Дейвид Смит 1 - Бартош Мариански-либеро (Хоакин Галего, Антони Квасигрох, Дамян Виержбицки 2)

Старши треньор: ДОМИНИК КВАПИСКИЕВИЧ

ТРЕФЪЛ: Джо Уорсли 2, Алексей Насевич 10, Тобиас Бранд 20, Пьотър Орчик 9, Павел Пиетрашко 4, Мустафа М'Байе 6 - Войто Кьойкя-либеро (Рафал Соански, Дамян Шулц 1, Пжемислав Степиен)

Старши треньор: МАРИУШ СОРДИЛ.

Снимки: plusliga.pl

