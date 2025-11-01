Аспарух Аспарухов: Щастливи сме, че успяхме да зарадваме целия български народ

Аспарух Аспарухов отбеляза, че в българския национален отбор по волейбол за мъже са щастливи от спечелването на среброто на световното първенство във Филипините и това, че успяха да зарадват българския народ. В Деня на народните будители българският национал не спести своите благодарности и към хората, които са работили с играчите преди това.

Волейболистът на Шлепск Малов (Сувалки) бе удостоен със званието Почетен гражданин на Община Божурище в Народно читалище "Христо Ботев" В предаването „Библиотеката" по БНТ посрещачът коментира отново представянето на българите на Мондиала.

“Не очаквахме чак такова посрещане, но в момента, в който кацнахме на българска земя и когато видяхме за каква организация става на въпрос, и като видяхме хората как се бяха събрали в последните мачове, се почувствахме горди. Това ни даде една страхотна топлина“, върна се той към събитията в края на септември.

„С момчетата си говорихме, че това ни дава още една допълнителна мотивация да продължаваме да се развиваме през годината и лятото за националния отбор да сме на 100 процента, за да можем да радваме хората“, каза още един от лидерите на „лъвовете“.

Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище

Волейболистът говори и за това какво е да го устоят със званието Почетен гражданин на Община Божурище.

„Изключително съм щастлив, защото мога да представлявам моя град в цяла България и света. Това ме стопля изключително много.“

Сред аплодисментите в залата звучат и думите на благодарност към читалището, защото знанието и книгите създават будителите, дори и в спорта.

„Читалището е изключително важно, за да могат да се развива културата на местно ниво и децата още от малки да израстват с този блясък, който аз съм имал на тяхно място преди години. Щастлив съм, че тези хора, които работят в него, продължават да го развиват по този начин.“

Една от волейболните звезди на представителния ни тим сподели и какво стои от другата страна на медала.

„От другата страна стои изключително много пот, лишения и много раздаване, което сме давали не само тази или миналата година, а във всичките, които са били тези момчета в националните отбори. Трябва да благодарим и на хората, които са работили преди това с нас и на тези, които го правят сега. За да стигнем до този резултат през цялото време. Щастливи сме, че успяхме целия български народ и ще даваме всичко от себе си така да продължава“, завърши Аспарухов.