Антонели: Последните обиколки бяха много стресиращи

  • 9 ное 2025 | 21:00
Антонели: Последните обиколки бяха много стресиращи

Андреа Кими Антонели успя да задържи зад себе си Макс Верстапен в последните обиколки на Гран При на Сао Пауло и спечели второто място в състезанието.

„Не знам откъде се появи Макс зад мен, честно казано – обясни италианецът.- Не видях как ме настигна. Честно казано, имах късмет при рестарта и удара. Трябва да проверим колата, тъй като поведението й беше малко странно след това, но направихме добро състезание.

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

„Последните обиколки бяха много стресиращи, тъй като Макс ме настигаше с по-нови гуми. Но за мой късмет аз карах в чист въздух и успях да поддържам добро темпо, за да взема второто място.

„Намерих моя си ритъм на каране. Когато той ме настигна, аз вдигнах темпото и започнах да натискам повече. С тези коли е трудно да караш зад друг автомобил, опитах се да използвам това в моя полза и се получи.“

Норис: Лудо състезание, не мисля за титлата!
Норис: Лудо състезание, не мисля за титлата!
Снимки: Gettyimages

