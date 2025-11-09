Антонели: Последните обиколки бяха много стресиращи

Андреа Кими Антонели успя да задържи зад себе си Макс Верстапен в последните обиколки на Гран При на Сао Пауло и спечели второто място в състезанието.

„Не знам откъде се появи Макс зад мен, честно казано – обясни италианецът.- Не видях как ме настигна. Честно казано, имах късмет при рестарта и удара. Трябва да проверим колата, тъй като поведението й беше малко странно след това, но направихме добро състезание.

📻 "Oh my god, man. That was stressful!"



A brilliant P2 for Kimi - his best ever result 👏👏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/bAHkl7qfuF — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

„Последните обиколки бяха много стресиращи, тъй като Макс ме настигаше с по-нови гуми. Но за мой късмет аз карах в чист въздух и успях да поддържам добро темпо, за да взема второто място.

„Намерих моя си ритъм на каране. Когато той ме настигна, аз вдигнах темпото и започнах да натискам повече. С тези коли е трудно да караш зад друг автомобил, опитах се да използвам това в моя полза и се получи.“

